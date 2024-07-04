Путин: В ШОС будет создан центр реагирования на угрозы в сфере безопасности

CentralAsia (CA) - Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержание безопасности участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается приоритетной задачей. По его словам, на проходящем в Астане саммите на базе антитеррористической структуры ШОС будет создан универсальный центр реагирования на угрозы в сфере безопасности.

«Именно на это (на поддержание безопасности) нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности»,— сказал Путин на саммите. Его слова приведены на сайте Кремля.

Кроме того, в Душанбе будет создан антинаркотический центр. По словам российского президента, утверждаемая на саммите программа сотрудничества будет способствовать борьбе с сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС.

В середине июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин заявил, что на евразийском континенте необходима новая структура безопасности, открытая для всех стран, включая членов НАТО. В частности, он указал на необходимость «постепенного сворачивания военного присутствия внешних держав» в регионе. Кремль сообщал, что на саммите ШОС будет упомянуто создание новой системы евразийской безопасности.