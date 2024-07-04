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Чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане?

CentralAsia (KZ) -  Telegram-канал БОРТ №1 опубликовал фото, на котором изображено меню, представленное главам государств - членов ШОС, прибывшим в Астану.

В меню представлены следующие блюда:

  • Салат с авокадо и медово-горчичной заправкой;
  • Kyырдак из баранины;
  • Чебуреки с телятиной;
  • Тушпара из говядины с бульоном;
  • Филе каспийского осетра;
  • Лаймовый сорбет;
  • Говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски;
  • Ванильное суфле с карамельным грильяжем.

Саммит ШОС проходит в столице Казахстана 3-4 июля.

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