Чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане?

Казахстан, общество

17:01, 04 июля 2024

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CentralAsia (KZ) - Telegram-канал БОРТ №1 опубликовал фото, на котором изображено меню, представленное главам государств - членов ШОС, прибывшим в Астану. В меню представлены следующие блюда: Салат с авокадо и медово-горчичной заправкой;

Kyырдак из баранины;

Чебуреки с телятиной;

Тушпара из говядины с бульоном;

Филе каспийского осетра;

Лаймовый сорбет;

Говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски;

Ванильное суфле с карамельным грильяжем. ⇳ Саммит ШОС проходит в столице Казахстана 3-4 июля. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения