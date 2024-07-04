Чем угощали лидеров ШОС на саммите в Астане?
CentralAsia (KZ) - Telegram-канал БОРТ №1 опубликовал фото, на котором изображено меню, представленное главам государств - членов ШОС, прибывшим в Астану.
В меню представлены следующие блюда:
- Салат с авокадо и медово-горчичной заправкой;
- Kyырдак из баранины;
- Чебуреки с телятиной;
- Тушпара из говядины с бульоном;
- Филе каспийского осетра;
- Лаймовый сорбет;
- Говяжий «Брискет» с картофелем по-деревенски;
- Ванильное суфле с карамельным грильяжем.
Саммит ШОС проходит в столице Казахстана 3-4 июля.
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