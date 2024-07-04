Покушение на премьера Словакии Фицо переквалифицировали в теракт

Роберт Фицо

CentralAsia (CA) - Дело о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая, переквалифицировали в особо тяжкое преступление — террористический акт.

Как сообщил генпрокурор республики Марош Жилинка, такое решение было принято на основании полученных в ходе расследования доказательств.

Как написал Жилинка в Facebook, о переквалификации дела уже сообщили стрелявшему в премьера Юраю Цинтуле. Теперь ему грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

15 мая 71-летний сторонник оппозиции Юрай Цинтула несколько раз выстрелил в Фицо в городке Гандлова, где в тот день шло заседание правительства. Премьера с тремя огнестрельными ранениями госпитализировали в тяжелом состоянии. Самого стрелка сразу же задержали. Позднее он объяснил свой поступок несогласием с политикой правительства Словакии.

1 июля глава Минобороны Словакии Роберта Калиняка сообщила, что состояние Роберта Фицо уже улучшилось. В ближайшее время премьер-министр вернется к выполнению своих обязанностей.