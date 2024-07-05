Президент Монголии предложил снова обсудить с РФ проект ГЭС на притоке трансграничной реки

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным вновь предложил обсудить возможность построить ГЭС на реке Эгийн-Гол, которая впадает в крупнейший приток Байкала - трансграничную реку Сэлэнгэ.

Глава монгольского государства подчеркнул, что его страна испытывает «большой энергетический дефицит». «Экономика растет, и вместе с ней возрастает дефицит электроэнергии. На нашей встрече в Пекине я говорил с вами о том, что строительство гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол решит эту проблему», — обратился он к Путину, подчеркнув, что «еще советские специалисты говорили, что эта ГЭС не нанесет экологического ущерба».

Президент Монголии добавил, что в западном монгольском аймаке (регионе) Ховд началось строительство гидроэлектростанции «Эрдэнэбурэн». Она позволит полностью обеспечить энергией запад Монголии и поддержать энергетическую систему центральных аймаков.

В Монголии 80% необходимой электроэнергии вырабатывают отечественные предприятия, оставшиеся 20% импортируются из РФ и КНР. По итогам заседания межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в 2022 году была достигнута договоренность о наращивании поставок электроэнергии из РФ в Монголию.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения