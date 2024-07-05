В Монголии компания получила лицензию №01 на доставку крови дронами

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор Управления гражданской авиации Монголии Мөнхтуяа Чимэддорж выдала ООО «Монголиан Смарт Дрон Деливери» свидетельство об одобрении № 01 на первую в стране сертификацию беспилотного летательного аппарата.

Правила гражданской авиации ИНД-102 «Сертификация эксплуатантов беспилотных летательных аппаратов» утверждены Приложением 11 приказа министра дорожно-транспортного развития № 187 от 12 июня 2019 года, а эксплуатационные нормативные требования изложены в ИНД-101 «Правилах эксплуатации беспилотных летательных аппаратов, ракет и парасейлинга».

Доставка крови и продуктов крови в соответствующие больницы беспилотными летательными аппаратами (дронами) будет осуществляться с целью повышения скорости доступа к службам скорой медицинской помощи. Монгольско-Японская больница Национального университета медицинских наук и ООО «Ньюком Групп» для населения и жителей столицы запустили инновационный проект по обслуживанию подобных регулярных рейсов.

В заявлении говорится, что Главное управление гражданской авиации решительно поддерживает этот проект.

источник: middleasiannews.com

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