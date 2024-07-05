Президент Монголии Хурэлсух встретился с Президентом Турецкой Республики

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе расширенного заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в столице Республики Казахстан Астане, и обсудили некоторые аспекты двусторонних и международных отношений.

Президент Хурэлсух Ухнаа отметил, что Монголия придает особое значение отношениям со своим «третьим соседом» Турецкой Республикой, с которой у нее отношения всестороннего партнерства, и стремится углублять сотрудничество во всех экономических и социальных сферах, а также развивать партнерские отношения.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что намерен сотрудничать с братской Монголией во всех областях и еще больше укреплять отношения.

Стороны отметили особую важность взаимных визитов и диалогов на высоком уровне в развитии отношений и сотрудничества и договорились торжественно отметить в этом году 55-ю годовщину установления дипломатических отношений и осуществить визиты на высоком уровне в этом контексте.

За последние годы товарооборот между двумя странами вырос в три раза, прямые авиарейсы стали регулярными, а количество авиарейсов увеличилось, что является важным стимулом для укрепления отношений и скреплений между народами и расширения торгово-экономического сотрудничества.

источник: middleasiannews.com

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