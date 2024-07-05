Новый расширенный парламент Монголии представляет собой разнообразное многопартийное представительство, – The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Выборы привели в парламент четыре партии и одну коалицию, но также вызвали обвинения во взяточничестве и подкупе голосов.

Парламентские выборы в Монголии 2024 года, состоявшиеся 28 июня, стали одними из самых важных выборов в современной истории Монголии. Хотя правящая партия Монгольская народная партия (МНП) получила большинство в 68 мест из 126, новый парламент будет многопартийным, в состав которого войдут Демпартия, партия ХҮН /«Человек»/, Национальная коалиция, и партия «Гражданское мужество — Зеленые», получат места, чем в предыдущие годы.

28 июня от столицы Монголии Улан-Батора до самой оконечности аймака Хубсугул Северной Монголии монгольские избиратели выстроились в очередь на избирательных участках. Одетые в свою традиционную одежду «дээл», избиратели с оптимизмом смотрят на то, что их выбор будет мудрым и лучшим для страны. Расширенная законодательная власть – с новыми избранными 126 членами – будет играть решающую роль в формировании и формулировании политики в области демократии, управления и развития Монголии. Новый парламент состоит из представителей различных секторов, таких как горнодобывающая промышленность, окружающая среда, образование, здравоохранение, биомедицина, инвалидность, журналистика, энергетика, бизнес и юриспруденция.

Правящая партия MPP приняла важное политическое решение в начале этого года. При отборе кандидатов были задействованы лидеры молодого поколения, что расширило возможности для кандидатов из исполнительной власти перейти на работу. В новый парламент были избраны действующий министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх, министр культуры Номин Чинбат, министр цифрового развития и коммуникаций Учрал Ням-Осор, министр труда и социальной защиты Булгантуяа Хурэлбаатар.

Демократическая партия (ДП) также разработала стратегию механизма, который мог бы повысить их выборный профиль, и обеспечила себе 42 места в недавно расширенном парламенте. Бывший президент Монголии Баттулга Халтмаа был избран, набрав 60 078 голосов. Самый молодой кандидат на этот пост, 27-летняя Цэнгуун Саруулсайхан, была избрана, опираясь на необходимость проведения энергетической реформы в Монголии. Другие лидеры молодого поколения, такие как Эрденеболд Сухбаатар, основатель проекта Mars V, и ведущие журналисты Лодойсамбуу Чулуунбилэг и Мөнхбаясгалан Лувсанбямбаа, добавят свой голос в новый парламент Монголии.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсанамсрай заявил в послевыборном пресс-релизе: «Недавние выборы и новый парламент — это вторая волна демократии в Монголии».

Сейчас в Монголии полным ходом идет создание нового правительства. Оюун-Эрдэнэ призывает к созданию коалиционного правительства с членами ДП, партии ХҮН Национальной коалиции и партии «Гражданского мужества — Зеленых».

Парламентские выборы в Монголии в 2024 году создали и расширили возможности для молодого поколения взять на себя ответственность за будущее Монголии. Но в самом избирательном процессе есть несколько моментов, заслуживающих внимания.

Прежде всего, парламентские выборы в Монголии были открыты для наблюдения как местными, так и международными наблюдателями. По данным Генеральной избирательной комиссии Монголии, для наблюдения и освещения выборов зарегистрировались 259 международных организаций и 27 информационных агентств. Внутри страны национальные телерадиовещательные службы и частные газеты публиковали прямые трансляции выступлений избирателей и срочные пресс-релизы. Один из ведущих новостных каналов Монголии, TengerTV, организовал предвыборные дебаты, затрагивающие такие важные темы, как энергетика, образование, международные отношения и социальное развитие.

Несмотря на большое количество наблюдателей и платформы для прямой трансляции в социальных сетях, у выборов была и другая сторона. Несколько инцидентов, связанных с подкупом наличными и коррупцией на выборах, были засняты на камеры. С отчетами наблюдателей за выборами, такими как отчеты ОБСЕ, можно ознакомиться здесь.

Всего за несколько часов до закрытия избирательных участков в социальных сетях META и X появились сообщения о подкупе наличными и подозрительных действиях. Монгольская народная партия и Демократическая партия Монголии опубликовали несколько пресс-релизов, в которых обвинили друг друга в подкупе наличными в различных аймаках.

В одном из видеороликов, ставшем вирусным, женщина запечатлела кандидата в депутаты от Народной партии, которая в настоящее время является сторонницей или сотрудником члена парламента г-жи Ундрам Чинбат, держащей в руках свое избирательное удостоверение, с белой книгой, состоящей из длинного списка названий избирательных округов, за которым следует раздел с примечаниями. Женщина, записавшая видео, задается вопросом о причинах составления списка избирателей с конкретными пометками, прикрепленными к каждому избирателю. Возникает вопрос о том, обещали ли политические партии определенные, специфические вещи, отвечающие потребностям и чаяниям избирателей. Более того, видеозапись может также свидетельствовать о тщательно продуманной, спланированной, систематической схеме коррупции на выборах. Монгольская общественность надеется, что эти проблемы будут решены.

Во время пресс-релиза лидера Национальной коалиции Номтойбаяра Нямтайшира он заявил, что действующая партия, MНП, предприняла несколько попыток подорвать его предвыборную кампанию и кампанию его однопартийца. Например, он заявил, что они распространяли фейковые новости о том, что их кампании поддерживают 300 китайских рабочих. Хотя Номтоибаяр Нямтайшир был избран, есть опасения относительно его политических амбиций.

Как человек, ранее работавший в горнодобывающем конгломерате, он может столкнуться с конфликтом интересов из-за тесных связей своей семьи с ведущими предприятиями горнодобывающей промышленности Монголии. С появлением новых голосов и членов от оппозиционных партий возможность конфликта интересов может быть предотвращена с помощью эффективных сдержек и противовесов самой парламентской системы.

Во-вторых, финансирование избирательной кампании было важной темой еще до начала выборов. Одной из главных проблем, связанных с выборами этого года, было увеличение расходов на избирательную кампанию.

По данным TengerTV, правящая партия, MНП потратила больше всего — 2,4 триллиона, за ней следуют Национальная коалиция —2 триллиона, Партия ХУН — 1,7 триллиона и ДП — 1,4 триллиона.

Парламентские выборы в Монголии, которые проводятся каждые четыре года, открывают возможности для улучшения управления, повышения прозрачности и определения того, как Монголия должна взаимодействовать с остальным миром как демократическая нация. Одним из самых больших достижений монгольской демократии является то, что монгольские граждане за рубежом впервые в истории смогли проголосовать. На парламентских выборах 2024 года зарегистрировались для голосования 13 095 монголов из 34 разных стран. Продолжающиеся усилия Монголии по отстаиванию демократических принципов, проведению честных и прозрачных выборов, допуску иностранных наблюдателей к наблюдению за выборами и предоставлению молодому поколению возможности высказывать свои опасения являются важнейшей частью продвижения демократии в Монголии. Поскольку новый парламент начал свою первую сессию в составе 126 депутатов, страна надеется на лучшее будущее.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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