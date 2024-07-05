Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом

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Монголия и Казахстан увеличат товарооборот до $500 млн

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа за конструктивный вклад в успех встречи ШОС+ в Астане

Казахстанский лидер подчеркнул, что Монголия входит в число ключевых партнеров Казахстана в Азии, поскольку обе страны имеют общие многовековые культурно-исторические корни и традиции.

«Сотрудничество стран неуклонно укрепляется в духе взаимного уважения и поддержки. В наших странах налажен доверительный и конструктивный политический диалог, обширная договорно-правовая база, а также углубляются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, выражаю благодарность Вам и всему народу Монголии за солидарность и помощь, оказанную в связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане», — сказал Токаев.

На встрече были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, активизации транзитного и транспортного сообщения. По мнению казахстанского президента, странам необходимо искать новые направления торгово-экономического взаимодействия, чтобы в полной мере реализовать имеющийся потенциал.

«Потенциал увеличения несырьевого экспорта из Казахстана в Монголию оценивается примерно в 100 миллионов долларов США. В связи с этим предлагаю поставить цель увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов США. Мы заинтересованы в скорейшем создании казахстанско-монгольского делового совета и принятии «дорожной карты» по активизации торгово-экономического сотрудничества в этих целях», — сказал президент Казахстана.

Токаев также заявил о важности увеличения количества рейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства дороги, позволяющей существенно сократить время в пути.

В свою очередь Президент Монголии высоко оценил итоги политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил растущую роль Астаны на мировой арене. По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа пригласил Токаева совершить государственный визит в Монголию.

В свою очередь, глава Казахстана Токаев, с благодарностью приняв приглашение, отметил, что предстоящий визит призван перевернуть новую страницу в истории двусторонних отношений между двумя странами.

Кроме того, главы государств обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках различных международных и региональных площадок.

источник: middleasiannews.com

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