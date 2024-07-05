Что сказал Президент Монголии на саммите ШОС

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа выступил на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества 2024 года. В этой речи президент Хурэлсух подчеркнул, что Монголия проводит мирную, открытую, многоопорную и независимую внешнюю политику и установила дипломатические отношения со всеми странами-членами Организации Объединенных Наций.

Президент Хурэлсух заявил, что, проводя эту многоопорную внешнюю политику, Монголия, как государство-наблюдатель при ШОС, постоянно проводит переговоры и визиты на высоком уровне с государствами-членами, государствами-наблюдателями и партнерами по диалогу ШОС в двусторонних и многосторонних рамках.

Президент Монголии обратил внимание на непростую ситуацию в мире: еще не преодолены негативные экономические и социальные последствия пандемии коронавируса и нарастает нестабильность. «Мировое сообщество сталкивается с такими вызовами и угрозами, как резкое усиление конфронтации и фракционность международных отношений, вооруженные конфликты, рост цен, нехватка продовольствия и энергоресурсов», — перечислил он. Для преодоления этих трудностей, а также укрепления мира, стабильности и безопасности важно, чтобы страны мира твердо придерживались принципов ООН, приложили все усилия для укрепления международного единства, взаимопонимания и взаимного уважения, подчеркнул Хурэлсух Ухнаа.

«Система международных отношений стремительно и кардинально меняется день ото дня, сталкиваясь с непростыми вызовами и трудностями. Мы все становимся свидетелями, участниками и создателями процесса установления нового миропорядка. Этот процесс должен быть направлен на преодоление сложных вызовов, стоящих перед международным сообществом», — сказал он, добавив, что новый миропорядок должен обеспечить гармонию и согласие между странами, различающимися по истории, культуре и развитию. Президент Монголии считает, что любые трудности, конфликты должны преодолеваться путем взаимопонимания, доверия и мирных переговоров.

Президент подчеркнул приверженность Монголии расширению взаимовыгодного сотрудничества со странами ШОС в сфере торговли, инвестиций, продовольствия, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, энергетики, промышленности, транспорта, логистики, портовой инфраструктуры, окружающей среды, зеленого развития, туризма, информационных технологий и гуманитарной сфере.

Отметив, что изменение климата, глобальное потепление, такие стихийные бедствия, как засухи и наводнения, представляют серьезную угрозу окружающей среде и человеческому обществу, Президент Монголии подчеркнул важность расширения сотрудничества в снижении рисков стихийных бедствий.

Таким образом, Монголия успешно реализует национальные кампании «Миллиард деревьев» и «Продовольствие и безопасность», чтобы уменьшить изменение климата, замедлить глобальное потепление, опустынивание и эрозию почвы, а также увеличить поглощение парниковых газов и водоснабжение, Хурэлсух отметил, что в рамках усилий Монголия готовится принять 17-ю Конференцию сторон (COP17) Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в 2026 году.

Президент Хурэлсух подчеркнул большое значение взаимопонимания, сотрудничества и общей позиции государств-членов ШОС в преодолении общих препятствий, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, и предложил странам сотрудничать с Международным аналитическим центром для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, базирующимся в Улан-Баторе.

Президент также подчеркнул, что благодаря своему уникальному расположению, которое соединяет Азию с Европой, Монголия работает над тем, чтобы стать «Транзитной Монголией», центром торговли, туризма, транспорта, логистической сети, потока грузовых перевозок и услуг.

Монголия уделяет особое внимание углублению всестороннего, взаимовыгодного и дружественно-соседского сотрудничества с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, отметил Президент Хурэлсух. И подчеркнул, что активно сотрудничает в реализации крупных проектов в автомобильной, железной дороге, энергетике и туризме, которые отражены в программе экономического коридора Монголия-Россия-Китай, а также проекта газопровода, который пройдет через территорию Монголии для поставок природного газа в Китай из России.

источник: middleasiannews.com

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