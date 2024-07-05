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Ван И встретился с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх

CentralAsia (MNG) -  3 июля 2024 года по местному времени член Политбюро ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И встретился в Астане с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх.

Ван И заявил, что Китай и Монголия являются неразлучными соседями, а здоровое и устойчивое развитие двусторонних отношений отвечает коренным интересам двух народов.Китай придает значение заявлению монгольской стороны о том, что она считает развитие дружбы с Китаем своей установившейся политикой. Китай готов работать с Монголией для поддержания политической основы двусторонних отношений, ценить плоды многолетнего взаимовыгодного сотрудничества и продолжать продвигать вперед китайско-монгольское всестороннее стратегическое партнерство.

Отметив, что Китай является постоянным соседом и партнером Монголии, Батцэцэг Батмөнх поблагодарила Китай за его долгосрочную поддержку и помощь экономическому и социальному развитию Монголии. Монголия считает углубление дружбы с Китаем приоритетом своей внешней политики и готова расширять практическое сотрудничество с Китаем в различных областях и развивать долгосрочное и стабильное всестороннее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем.

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