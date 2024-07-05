Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с государственным визитом

Си Цзиньпин в Таджикистане с госвизитом

CentralAsia (TJ) - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин прибыл в Таджикистан с государственным визитом, сообщило таджикское государственное агентство Ховар.

Как сообщает Xinhua, в аэропорту его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Ранее в МИД Таджикистана сообщали, что визит лидера Китая продлится с 4 по 6 июля. В рамках визита пройдет встреча с президентом Эмомали Рахмоном в узком и широком форматах, а также ожидается «подписание солидного пакета межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов». Главы двух государств также примут совместное заявление по вопросам развития двусторонних отношений, региональной и международной повестки дня.

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