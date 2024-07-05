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Еxit poll: Лейбористская партия выигрывает парламентские выборы в Великобритании — впервые за 19 лет
Предыстория: В Великобритании проходят парламентские выборы. Власть может поменяться впервые за 14 лет

CentralAsia (CA) -  В Великобритании 4 июля состоялись парламентские выборы. Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени.

По данным экзит-поллов, сообщает «Би-би-си», победу одерживает Лейбористская партия. Она может получить 410 из 650 мест в парламенте. Ее 61-летний лидер Кир Стармер практически наверняка станет следующим премьером Великобритании.

Правящая Консервативная партия, предполагают экзит-поллы, получит лишь 131 место — это будет худшим результатом консерваторов в послевоенной истории. Либеральные демократы могут рассчитывать на 61 мандат, Шотландская национальная партия — на десять.

Консервативная партия одерживала победу на четырех последних выборах подряд и находилась у власти 14 лет. Лейбористы в последний раз выигрывали выборы в 2005 году.

По итогам прошлых выборов в 2019 году лейбористы получили лишь 202 места, что стало их худшим результатом с 1935 года.

Это первые парламентские выборы в Великобритании с тех пор, как страна официально покинула ЕС в 2020 году.

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