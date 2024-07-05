Прекращение огня в Украине невозможно до начала мирных переговоров, - Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что прекращение огня в Украине невозможно до начала переговоров и достижения четких договоренностей с Киевом. Соответствующее заявление Путин сделал во время общения с журналистами в Астане.

По словам президента, Россия не может согласиться на прекращение огня, поскольку не уверена в ответных действиях Украины. «Нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня, чтобы довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что для достижения перемирия Украина должна предпринять «такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были приемлемыми для России».

Путин также заявил, что в 2022 году «был такой эпизод», когда российские войска, находившиеся под Киевом, прекратили боевые действия «по просьбе со стороны западных партнеров», однако ответных шагов со стороны Украины не последовало.

По словам президента, на Западе это объяснили тем, что в Киеве «не могут контролировать все свои вооруженные формирования, потому что там якобы есть такие, которые не подчиняются центральным властям». Также он напомнил про отвод войск из-под Киева, после которого Россия «опять столкнулась с обманом».

«И так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — резюмировал Путин.

Российский президент заявил, что завершение конфликта с Украиной через посредников маловероятно.

«Мы всегда выступали за переговоры, мы никогда от них не отказывались. Вопрос только в том, что окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них мне представляется маловероятным, поскольку вряд ли посредник будет наделен полномочиями подписывать окончательный документ. Более того, вряд ли сможет привести к подписанию окончательного документа,— сказал Владимир Путин. — Но посредничество, как, например, господин Эрдоган это делал в ходе переговорного процесса в Стамбуле, мы приветствуем».