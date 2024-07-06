Порнопаспорт для взрослых. В Испании первыми начнут давать доступ в Интернет по карточкам

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CentralAsia (CA) - Испания собирается ввести цифровой «порнопаспорт», который уже критикуют за сложность, но альтернатива ему появится не скоро, сообщает Politico.

Правительство Испании планирует предотвращать просмотр детьми порно онлайн, введя так называемый «порнопаспорт».

Официально его называют Цифровым кошельком бета (Digital Wallet Beta). Приложение, которое Мадрид представил в понедельник, позволит интернет-платформам проверять, достиг ли зритель порно возраста 18 лет.

После подтверждения возраста пользователи получат 30 сгенерированных «порнокредитов» со сроком действия один месяц, что позволит им получить доступ к содержимому для взрослых. Самые активные пользователи смогут подавать запросы на дополнительные кредиты.

Система будет доступна до конца лета. Она будет добровольной, поскольку интернет-платформы могут использовать другие методы проверки возраста для отсеивания зрителей.

Это первый практический шаг для подготовки к вступлению в силу закона Евросоюза, согласно которому с октября 2027 года веб-сайтам запретят предоставлять доступ несовершеннолетним к порнографии.

Со временем мадридский порнопаспорт, скорее всего, будет заменен собственной системой цифровой идентификации ЕС (eIDAS2) - так называемым приложением-кошельком, позволяющим людям получить доступ к набору государственных и частных услуг по всему блоку.