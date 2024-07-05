Монголия сохранит статус наблюдателя в ШОС, — Хурэлсух

CentralAsia (MNG) - Монголия сохранит позицию активного наблюдателя в ШОС и продолжит развивать сотрудничество со всеми странами - участницами и партнерами этой организации. Об этом сообщил глава монгольского государства Хурэлсух Ухнаа во время выступления на заседании расширенного совета ШОС.

«Монголия расширяла и укрепляла сотрудничество со всеми странами - участницами и партнерами ШОС. Последовательно придерживалась позиции активного наблюдателя в этой организации сотрудничества и сохранит этот статус в будущем, развивая сотрудничество с ее членами и партнерами», — сказал монгольский Президент.

Он обратился к участникам заседания с предложениями поддержать борьбу с изменением климата и опустыниванием, особенно в странах, не имеющих выхода к морю. В рамках развития демократии и гендерного равенства лидер Монголии пригласил присутствующих в Улан-Батор, где в августе пройдет конференция женщин-лидеров из разных стран.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения