Сунак признал поражение тори и заявил, что уйдет с поста премьера Великобритании. Новым главой правительства станет Кир Стармер

Премьер-министр Риши Сунак и лидер лейбористов Кейр Стармер соперничают за место на Даунинг-стрит

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак признал поражение Консервативной партии (тори) на парламентских выборах и поздравил лидера лейбористов Кира Стармера с победой, передает The Guardian.

Лейбористская партия, согласно промежуточным итогам, преодолела необходимый порог для парламентского большинства.

Риши Сунак рассказал, что для его партии это была «трудная ночь». Он отметил, что граждане Великобритании вынесли «отрезвляющий вердикт» лейбористской партии. «Сейчас я отправлюсь в Лондон, где подробнее расскажу о сегодняшнем результате, прежде чем покину пост премьер-министра, которому я отдал все свои силы».— заявил Сунак.

61-летний лидер лейбористов Кир Стармер, обращаясь к сторонникам партии в Лондоне, прокомментировал победу фразой «Мы это сделали! Изменения начинаются сейчас».

Он добавил, что такой мандат доверия от избирателей означает и большую ответственность.

Стармер отметил, что пришло время «вернуть политику на службу общественности», и что его правительство приложит усилия для перемен к лучшему.

Победу Лейбористской партии признал и министр обороны консерватор Грант Шэппс, который лишился места в парламенте вместе с министром юстиции Алексом Чоком, министром образования Джиллиан Киган, министром культуры и спорта Люси Фрейзер, министром по делам ветеранов Джонни Мерсерой и лидером палаты общин Пенни Мордаун.

Sky News со ссылкой на данные избиркома сообщает, что после подсчета бюллетеней в более чем 80% избирательных округах лейбористы получают 368 парламентских мандатов; следом идут тори, завоевавшие, по предварительным данным, 90 кресел; на третьем месте — либеральные демократы с 51 мандатом. Всего в Великобритании 650 избирательных округов. Для достижения парламентского большинства необходимо получить поддержку в 326 из них.

Итоги выборов официально объявят позже 5 июля. По процедуре, Сунак должен публично подать в отставку, объявив об этом королю Карлу III, после чего к монарху обратится Кир Стармер за разрешением сформировать новое правительство.