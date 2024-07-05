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Президент Узбекистана посетит Азербайджан с рабочим визитом

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5−6 июля посетит Азербайджан с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Он примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств в городе Шуше на тему «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата».

На саммите будут обсуждены вопросы расширения многостороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической, транспортно-коммуникационной и инвестиционно-финансовой сферах, а также в области «зелёной» экономики, возобновляемой энергетики, борьбы с изменением климата и развития человеческого капитала, говорится в сообщении.

Главы делегаций также рассмотрят актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

По итогам мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов.

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