Дождливая погода ожидается в Казахстане в выходные

CentralAsia (KZ) - 6-8 июля на большей части Казахстана ожидается дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и градом, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, ложбина циклона из районов Новосибирска вызовет сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны.

Вместе с тем днем на севере, востоке и в центре республики температура воздуха будет +20+28°С, на юго-востоке +25+33°С, на западе и юге страны сохранится сильная жара +33+40°С.

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