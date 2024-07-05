В Иране проходит второй тур президентских выборов

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CentralAsia (CA) - В Иране стартовал второй тур голосования на внеочередных выборах президента страны. В первом туре кандидаты не смогли набрать необходимые 50% голосов, передает Tasnim.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени и закроются в 18:00.

В первые минуты после открытия участков проголосовал верховный лидер страны Али Хаменеи. После он обратился в населению, призвав иранцев голосовать «более активно».

За президентское кресло во втором туре борются бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиан и бывший генеральный секретарь Высшего совета национальной безопасности республики консерватор Саид Джалили. На первом этапе они набрали 10,4 млн и 9,4 млн голосов соответственно.

По данным Министерства внутренних дел, на президентских выборах 14-го созыва право голоса имеют около 62 млн избирателей. По всей стране будут функционировать более 59 тыс. избирательных участков. Для граждан, которые находятся за пределами страны, будут открыты участки в 95 странах.

Внеочередные выборы в Иране проходят после того, как бывший президент Ибрагим Раиси 19 мая погиб в авиакатастрофе.

В Иране президент не является главой государства, он представляет исполнительную власть. Страну возглавляет верховный руководитель, который избирается советом экспертов из числа богословов. Срок полномочий президента составляет 4 года и может быть избран максимум 2 раза подряд.