Китай стал лидером по числу патентов в сфере генеративного ИИ

CentralAsia (CA) - В период с 2014 по 2023 год в мире было подано 54 тыс. заявок на патенты, связанные с разработками в сфере генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом 3 июля сообщила Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO).

Четверть заявок была подана в 2023 году. Несмотря на резкий рост популярности генеративного ИИ после запуска полтора года назад ChatGPT, заявки на патенты в этой сфере все еще составляют лишь 6% от всех заявок, связанных с ИИ.

Лидером по числу заявок на такие патенты стал Китай — 38,2 тыс. Далее идут США (6,3 тыс.), Южная Корея (4,2 тыс.), Япония (3,4 тыс.) и Индия (1,4 тыс.).

Лидером среди компаний по числу заявок на патенты по генеративному ИИ стала китайская корпорация Tencent — 2,1 тыс. Среди других компаний из топ-10 — Ping An Insurance (1,6 тыс.), Baidu (1,2 тыс.), IBM (601), Samsung (468), Alphabet (443).

Больше всего заявок на патенты связаны с технологиями генеративного ИИ для работы с видео или изображениями (почти 18 тыс.), далее идут заявки по генеративному ИИ для работы с текстом (13,5 тыс.), а также с записями речи или музыкой (13,5 тыс.).