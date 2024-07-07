В YouTube будут удалять контент со сгенерированными лицами и голосом по запросам пользователей

CentralAsia (CA) - Видеосервис YouTube объявил о новой политике по борьбе с созданным нейросетями контентом — теперь в компании собираются по требованию удалять контент с неправомерной синтетической имитацией голосов или лиц пользователей, сообщает «Ъ».

Процесс удаления такого контента будет проходить в ручном режиме, то есть модераторы в каждом конкретном случае должны будут разбираться, является ли такое использование голоса или лица нарушением.

В YouTube собираются рассматривать подобные жалобы пользователей не как дезинформацию (в случае, например, с дипфейками), а как нарушение конфиденциальности. Затребовать удаление контента может только сам пострадавший, однако предусмотрены исключения для несовершеннолетних, умерших и людей без доступа к компьютеру.

В компании будут тщательно анализировать жалобу, чтобы выяснить, идентифицирует ли контент человека или может считаться сатирой или пародией, а также компрометирует ли он известную личность, например, если он неправомерно поддерживает какого-либо политического деятеля. Каждый случай YouTube будет разбирать отдельно.

Загрузившим спорный контент будет дано двое суток, чтобы его удалить, после чего жалоба закроется. Если же материал не будет удален, то YouTube начнет собственное расследование. Признание ролика нарушающим правила YouTube будет означать полное удаление с платформы, а не только размытие лица в видео или возможность сделать ролик приватным. Наказывать нарушителей компания пока не собирается.