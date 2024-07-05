Китайские ученые нашли мох, который способен выжить на Марсе

CentralAsia (CA) - Китайские ученые обнаружили, что мох вида Syntrichia caninervis способен выживать в условиях, аналогичных тем, которые существуют на Марсе, пишет «Коммерсантъ».

Мох, произрастающий в том числе в Антарктиде и американской пустыне Мохаве, легко переносит засуху, высокий уровень радиации и крайне низкие температуры. Наличие такого вида, считают ученые, позволяет говорить о возможностях колонизации глубокого космоса. Статья об этом открытии опубликована в научном журнале The Innovation.

В ходе исследований группа ученых Китайской академии наук создала для мха условия, аналогичные марсианским. Мох выжил после пяти лет при температуре –80°С и 30 дней при температуре –196°С. После облучения его гамма-лучами мощностью около 500 Грей он даже выдал новую поросль. Кроме того, не повлияло на него и длительное отсутствие влаги.

Это первое подобное исследование, в рамках которого оценивалась возможность выживания целого растения в конкретной среде. «Глядя в будущее,— отмечают ученые,— мы полагаем, что этот перспективный мох можно доставить на Марс или на Луну и уже там провести дальнейшую проверку возможности колонизации внеземных природных сред, заложив основание для создания биологически устойчивого местообитания человека за пределами Земли».

Ученые из других стран уже оценили работу китайских коллег. Так, профессор Стюарт Макдэниел из Университета Флориды, которого цитирует газета The Guardian, заметил: «Разведение земных растений — важная часть любой длительной космической миссии, поскольку растения эффективно превращают углекислый газ и воду в кислород и углеводы, то есть в воздух и пищу, которые нужны человеку для выживания. Хотя пустынный мох сам по себе несъедобен, он может выполнить в космосе другие задачи». Сотрудница американского института SETI Агата Зупанска отмечает, что мох может помочь обогатить и преобразовать каменистую поверхность Марса, чтобы способствовать росту других растений.