Карл III назначил нового премьера Великобритании. Им стал лейборист Кир Стармер

CentralAsia (CA) - Новым британским премьером стал Кир Стармер, лидер партии лейбористов, которая одержала победу на всеобщих выборах. Его назначил король Карл III, принявший отставку Риши Сунака, сообщается на сайте правительства страны.

«Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кира Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию. Сэр Кир принял предложение его величества и пожал руки в связи с его назначением на пост премьер-министра и первого лорда казначейства»,— говорится в сообщении Букингемского дворца.

Стармер стал первым премьер-министром-лейбористом за последние 14 лет и седьмым премьером-лейбористом в истории.

Предыдущий премьер Риши Сунак подал в отставку после того, как его партия проиграла выборы. Консервативная партия получила 121 место в парламенте, потеряв 250. Не смогли переизбраться даже некоторые министры кабинета тори, включая главу Минобороны Гранта Шэппса. Лейбористы же получили 412 мест (больше на 211 мандатов).