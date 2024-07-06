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Абитуриенты Монголии предпочитают математику

CentralAsia (MNG) -  Центр оценки образования предоставил информацию об организации вступительных экзаменов в 2024 году. Наибольшее количество учеников зарегистрировалось на вступительный экзамен по математике.

Общий вступительный экзамен (ОВЭ) для абитуриентов университетов и колледжей начался с предметов истории и английского языка и продолжится 4, 5, 6 и 7 июля. Всего на ОВЭ в этом году зарегистрировались 35 939 экзаменуемых. Из них 14 812 находятся в Улан-Баторе.

На тест по математике зарегистрировались 25 720 человека. На втором месте по популярности у выпускников химия и английский язык. Меньше всего поступающих регистрируются на экзамены по истории, географии и русскому языку.

источник: middleasiannews.com

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