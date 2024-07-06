Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана

CentralAsia (CA) - Реформатор Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана, сообщили в МВД страны.

Как пишет РБК, Пезешкиану 69 лет, он депутат меджлиса с 2008 года, в начале 2000-х занимал пост главы Минздрава. Кандидат периодически критикует иранские власти, выступает за налаживание отношений с США и свободу женщин, в том числе и по вопросу ношения хиджаба. 58-летний Джалили — представитель аятоллы Хаменеи в Высшем совете национальной безопасности с 2007 года. Он сторонник жесткой консервативной линии и бывший главный переговорщик по ядерной программе.

Внеочередные выборы в Иране прошли после того, как бывший президент Ибрагим Раиси 19 мая погиб в авиакатастрофе.

В Иране президент не является главой государства, он представляет исполнительную власть. Страну возглавляет верховный руководитель, который избирается советом экспертов из числа богословов. Срок полномочий президента составляет 4 года и может быть избран максимум 2 раза подряд.