Один человек погиб и 79 пострадали в результате обрушившегося на восток Китая торнадо. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 11:01, 06 июля 2024
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Торнадо в Дунмине
CentralAsia (CA) - Один человек погиб и еще 79 получили травмы в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на уезд Дунмин в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает Синьхуа.
Торнадо накрыл территорию административного центра уезда, поселков Цайюаньцзи и Шаво примерно в 14:30 по местному времени.
Пострадавшие доставлены в больницы. Проводится оценка ущерба от удара стихии.
4 июля торнадо также произошел в уезде Инань, сообщений о пострадавших не было.
Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, ежегодно в провинции Шаньдун отмечается в среднем 1,5 торнадо.
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