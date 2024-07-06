Один человек погиб и 79 пострадали в результате обрушившегося на восток Китая торнадо. Видео

Торнадо в Дунмине // Из соцсетей

CentralAsia (CA) - Один человек погиб и еще 79 получили травмы в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на уезд Дунмин в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает Синьхуа.

Торнадо накрыл территорию административного центра уезда, поселков Цайюаньцзи и Шаво примерно в 14:30 по местному времени.

Пострадавшие доставлены в больницы. Проводится оценка ущерба от удара стихии.

4 июля торнадо также произошел в уезде Инань, сообщений о пострадавших не было.

Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, ежегодно в провинции Шаньдун отмечается в среднем 1,5 торнадо.