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Один человек погиб и 79 пострадали в результате обрушившегося на восток Китая торнадо. Видео
Торнадо в Дунмине
Торнадо в Дунмине
// Из соцсетей

CentralAsia (CA) -  Один человек погиб и еще 79 получили травмы в результате торнадо, обрушившегося в пятницу на уезд Дунмин в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает Синьхуа.

Торнадо накрыл территорию административного центра уезда, поселков Цайюаньцзи и Шаво примерно в 14:30 по местному времени.

Пострадавшие доставлены в больницы. Проводится оценка ущерба от удара стихии.

4 июля торнадо также произошел в уезде Инань, сообщений о пострадавших не было.

Согласно данным Национального метеорологического центра Китая, ежегодно в провинции Шаньдун отмечается в среднем 1,5 торнадо.

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