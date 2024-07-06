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Токаев прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, пишет Акорда.

В аэропорту города Физули главу Казахстана встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.

По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

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