Токаев прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств

Казахстан, политика

11:03, 06 июля 2024

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, пишет Акорда. В аэропорту города Физули главу Казахстана встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов. ⇳ За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia Коронавирус в Казахстане Карта распространения