Токаев прибыл в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан для участия в неформальном саммите Организации тюркских государств, пишет Акорда.
В аэропорту города Физули главу Казахстана встретил первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Абдулла оглу Эюбов.
По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения