В Шуше проходит заседание СМИД стран Организации тюркских государств

CentralAsia (CA) - В городе Шуша в Азербайджане 6 июля проходит заседание Совета министров иностранных дел стран Организации тюркских государств (ОТГ), пишет «Анадолу».

Выступая на заседании, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов затронул такие темы, как инициативы по укреплению ОТГ, перспективы отраслевого сотрудничества в сферах безопасности, экономики, торговли, энергетики, транспорта и коммуникаций, окружающей среды и т.д.

Глава азербайджанской дипломатии также проинформировал о постконфликтных региональных событиях, широкомасштабных усилиях по восстановлению освобожденных территорий, а также о фактическом состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Заседание Совета министров иностранных дел стран ОТГ проходит перед неформальным саммитом ОТГ, который состоится сегодня в Шуше.

В работе саммита, организованном по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, примут участие президенты и высокопоставленные чиновники из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Турцию на саммите будет представлять вице-президент Джевдет Йылмаз. В мероприятии примут участие также лидеры стран-наблюдателей ОТГ – Туркменистана, Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) и Венгрии.

Темой неформального саммита ОТГ станет «Построение устойчивого будущего посредством транспортной взаимосвязанности и борьбы с изменением климата».

Лидеры обсудят вопросы укрепления Среднего коридора и других транспортных связей, а также подготовки к 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29), которую Азербайджан примет 11-22 ноября.

В рамках мероприятия предусматривается принятие ряда совместных документов касательно проектов ОТГ и Карабахской декларации.

Совету министров иностранных дел ОТГ предстоит согласовать перед саммитом пункты повестки дня мероприятия и документы, которые будут подписаны главами государств.