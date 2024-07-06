В Китае на втором по величине пресноводном озере прорвало дамбу, эвакуированы 5000 человек

CentralAsia (CA) - В настоящее время интенсивно идут спасательные работы на месте прорыва дамбы на втором по величине пресноводном озере Китая Дунтин провинции Хунань в Центральном Китае, который произошел 5 июля.

Как пишет «Синьхуа», первоначально ширина бреши составляла около 10 метров, но с тех пор она продолжала расширяться. На данный момент работа по эвакуации примерно 5 000 жителей из пострадавших населенных пунктов была завершена.

Народное правительство волости Туаньчжоу уезда Хуажун под городом Юэян сообщило, что большое количество озерной воды хлынуло из образовавшейся бреши с большой скоростью.

Эту брешь трудно заделать, поэтому мы рекомендуем возвести второй барьер в двух километрах от него, чтобы сдержать поток воды.

К месту происшествия были направлены баржи с песком. Для устранения прорыва также задействованы грузовики.

Дунтин — это второе по величине пресноводное озеро в Китае. Площадь зоны бедствия вблизи деревни Туаньбэй составляет около 50 кв. км. В 1996 году в этой местности уже происходил прорыв дамбы.

С 16 июня на провинцию Хунань обрушились сильнейшие в этом году дожди, которые побили местные исторические рекорды в некоторых частях провинции.

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