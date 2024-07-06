экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Комитет санэпиднадзора Узбекистана повторно проверит безопасность афганской газировки

CentralAsia (UZ) -  Через интернет-сети в Кыргызской Республике были распространены сообщения о том, что в составе напитка «Золотая жизнь» со вкусом граната, произведенного в Афганистане, были обнаружены ядовитые вещества.

Как пишет Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана, этот продукт также был импортирован в Республику Узбекистан. На партию продукции было выдано санитарно-эпидемиологическое заключение, где каждая партия была подвергнута лабораторным исследованиям. В составе перечисленных продуктов не было выявлено ядовитых или вредных для здоровья человека веществ.

В настоящее время образцы продукции обрабатываются и проводятся лабораторные исследования в контролируемом порядке.

На сегодняшний день не поступало обращений от населения о том, что именно этот продукт был отравлен из-за его низкого качества и употребления, сообщил Санэпидкомитет Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com