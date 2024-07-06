Фото — Ильхам Алиев встретил в Шуше лидеров стран, участвующих в неформальном саммите ОТГ
- Азия и мир, политика
- 14:49, 06 июля 2024
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- Обновлено: 14:56, 06 июля 2024
CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июля встретил в Шуше глав государств и правительств, участвующих в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).
Сейчас, как сообщается на сайте президента Азербайджана, начался и проходит неформальный саммит Организации тюркских государств.
В саммите участвуют Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
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