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Фото — Ильхам Алиев встретил в Шуше лидеров стран, участвующих в неформальном саммите ОТГ

CentralAsia (CA) -  Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 июля встретил в Шуше глав государств и правительств, участвующих в неформальном саммите Организации тюркских государств (ОТГ).

Сейчас, как сообщается на сайте президента Азербайджана, начался и проходит неформальный саммит Организации тюркских государств.

В саммите участвуют Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

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