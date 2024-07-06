Премьер Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения

// TASR - Jakub Kotian

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения.

Как пишет Teraz, он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездку в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Фицо сказал, что и сам бы присоединился к нему, если не проблемы со здоровьем.

«Если бы мое здоровье позволяло, я бы очень хотел присоединиться к нему. <...> Мирных переговоров и инициатив никогда не бывает достаточно, потому что, хотя мир — это еще не все, без мира все – ничто», - сказал он.

Покушение на Фицо совершили 15 мая, он был ранен.

Нападавший был задержан на месте, свои мотивы он объяснил несогласием с политикой Фицо.