экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Премьер Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения
// TASR - Jakub Kotian

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения.

Как пишет Teraz, он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездку в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Фицо сказал, что и сам бы присоединился к нему, если не проблемы со здоровьем.

«Если бы мое здоровье позволяло, я бы очень хотел присоединиться к нему. <...> Мирных переговоров и инициатив никогда не бывает достаточно, потому что, хотя мир — это еще не все, без мира все – ничто», - сказал он.

Покушение на Фицо совершили 15 мая, он был ранен.

Нападавший был задержан на месте, свои мотивы он объяснил несогласием с политикой Фицо.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com