Премьер Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения
- Азия и мир, политика
- 15:21, 06 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил на публике после покушения.
Как пишет Teraz, он похвалил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездку в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Фицо сказал, что и сам бы присоединился к нему, если не проблемы со здоровьем.
«Если бы мое здоровье позволяло, я бы очень хотел присоединиться к нему. <...> Мирных переговоров и инициатив никогда не бывает достаточно, потому что, хотя мир — это еще не все, без мира все – ничто», - сказал он.
Покушение на Фицо совершили 15 мая, он был ранен.
Нападавший был задержан на месте, свои мотивы он объяснил несогласием с политикой Фицо.
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