Днем жара до +43°. Прогноз погоды по Узбекистану на 8-10 июля

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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 8-10 июля.

Республика Каракалпакстан, Хорезмская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью +22-27°, днем 8 июля +33-38°, 9-10 июля +35-40°.

Бухарская, Навоийская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 июля местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 8 июля ночью +21-26°, днем +33-38°, 9-10 июля ночью +22-27°, днем +35-40°.

Ташкентская, Джизакская, Сырдарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, 8 июля в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. 9-10 июля без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 июля местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура 8 июля ночью +19-24°, днем +32-37°, 9-10 июля ночью +21-26°, днем +34-39°.

Самаркандская область

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 июля местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура 8 июля ночью +19-24°, днем +32-37°, 9-10 июля ночью +21-26°, днем +34-39°.

Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8 июля +20-25°, 9-10 июля +22-27°, днем +37-42°.

Андижанская, Наманганская, Ферганская области

Небольшая, местами переменная облачность, 8 июля в отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь, гроза. 9-10 июля без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 8 июля местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью +19-24°, днем +32-37°.

Горные районы республики

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью +11-16°, днем 8 июля 20-25°, 9-10 июля +23-28°.