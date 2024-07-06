В выходные дни на большей части Казахстана грозы и шквалистый ветер

CentralAsia (KZ) - В выходные дни на большей части территории Казахстана ожидается летняя дождливая погода, которая будет сопровождаться грозами, шквалистым ветром и очаговым градом, пишет Казгидромет.

Причиной непогоды будет ложбина циклона, которая тянется из районов Новосибирска, вызовая сильные дожди на севере, востоке, юго-востоке и в центре страны.

Дневная температура на севере, востоке и в центре республики прогнозируется в пределах +20+28°С, на юго-востоке +25+33°С, но на западе и юге страны сохраняется сильная жара +33+40°С.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения