Лидеры стран Организации тюркских государств на групповом фото
Кубанычбек Омуралиев, Виктор Орбан, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Джевдет Йылмаз, Эрсин Татар
CentralAsia (KZ) - 6 июля в Шуше состоялась церемония подписания Карабахской декларации Саммита Организации тюркских государств.
Сегодня в Шуше состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств.
В саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.
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