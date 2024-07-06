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Лидеры стран Организации тюркских государств на групповом фото
Кубанычбек Омуралиев, Виктор Орбан, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Джевдет Йылмаз, Эрсин Татар
Кубанычбек Омуралиев, Виктор Орбан, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиеев, Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Джевдет Йылмаз, Эрсин Татар

CentralAsia (KZ) -  6 июля в Шуше состоялась церемония подписания Карабахской декларации Саммита Организации тюркских государств.

Сегодня в Шуше состоялся неформальный саммит Организации тюркских государств.

В саммите приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев.

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