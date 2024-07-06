В аэропорту Шереметьево отменены и переносятся сотня рейсов, - СМИ

CentralAsia (CA) - «Время вылета части рейсов сдвинуто по причине позднего прибытия самолетов из предыдущий рейсов», - говорится в оповещении 6 июля пресс-службы «Аэрофлота», компания использует аэропорт Шереметьево к северо-западу от Москвы.

Как сообщает «Новая газета», 5 июля «Аэрофлот» уже корректировал несколько рейсов из-за неблагоприятных погодных условий: вечером в пятницу по северо-западному и северо-восточному районам Москвы и области прошел ураган «Орхан» — с ливнями, градом, грозами и шквалистым ветром с порывами свыше 20 м/с.

В Шереметьево задержаны больше сотни рейсов, подсчитали журналисты. Люди провели ночь в аэропорту. В терминале скопились огромные очереди. Делом занялась транспортная прокуратура, которая обещает предпринять меры в случае выявления нарушений.

Другие аэропорты Москвы работают штатно.