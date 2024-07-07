Младший брат президента Монголии теперь депутат ВГХ

CentralAsia (MNG) - Он является членом Монгольской народной партии, а сейчас является депутатом Великого Государственного Хурала (парламента)

Отгонбаяр Ухнаа, младший брат президента, был избран от избирательного округа аймаков Хэнтий, Дорнод и Сухбаатар.

Отгонбаяр окончил Госуниверситет Монголии, является политологом, получил степень магистра делового администрирования в Австралии. Имеет более 10 лет опыта работы на государственной службе, начиная со специалиста. У него есть жена и четыре дочери, ему 46 лет.

В начале 2018 года, более чем через три месяца после того, как он стал премьер-министром, президент Монголии Хурэлсух освободил своего младшего брата Отгонбаяра от должности главы отдела Министерства строительства и градостроительства. Тогда ходили слухи, что младшего брата уволили с должности, посчитав, что одновременная работа двух братьев в госучреждении является конфликтом интересов.

«То, что вы младший брат президента, дает вам преимущество?» на вопрос журналиста он ответил: «Большого преимущества нет. Я самостоятельный человек по имени Отгонбаяр Ухнаа»

источник: middleasiannews.com

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