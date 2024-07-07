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Теннисистка из Казахстана победила на Уимблдоне первую ракетку мира Игу Швентек
Юлия Путинцева
Юлия Путинцева

CentralAsia (KZ) -  Первая ракетка мира Ига Швентек проиграла в третьем круге Уимблдона казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой, которая в мировом рейтинге занимает 35-ю позицию, пишет Би-би-си.

Польская теннисистка смогла выиграть лишь один сет. Она уступила в игре со счетом 6:3, 1:6, 2:6

Первая ракетка была чемпионкой пяти турниров Большого шлема, но ни разу не побеждала на Уимблдоне.

23-летняя Швентек теперь будет готовиться борьбе на кортах Ролан Гаросс на летних Олимпийских играх в Париже.

29-летняя Юлия Путинцева доходила до четвертьфиналов Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США, но никогда не выходила дальше второго круга Уимблдона.

В 1/8 финала Путинцева сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.

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