В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с взрывоопасными объектами

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

По его словам, при падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС.

В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности.