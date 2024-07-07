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В Воронежской области после атаки БПЛА начался пожар на складе с взрывоопасными объектами
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев.

По его словам, при падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.

По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС.

В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности.

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