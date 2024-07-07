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В Казахстане выстроили домбру из полицейских авто. Видео

CentralAsia (KZ) -  Домбру из полицейских авто выстроили в Восточно-Казахстанской области, сообщает МВД РК.

В канун торжества порядка 20 служебных авто расположились на плацу областного департамента полиции в форме национального инструмента, где музыканты, дополняя картину исполнили кюй известного композитора Курмангазы.

В Казахстане сегодня отмечают Национальный день домбры.

«Для нашего народа это не просто музыкальный инструмент, это целый мир, олицетворяющий особой дух, характер и историю казахской степи. Звуки струн и мелодии кюев с незапамятных времен сопровождают нас в моменты радости, триумфа и побед, оставаясь символом богатой духовной истории и традиций», - пишет МВД РК.

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