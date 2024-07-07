В Воронежской области РФ ввели режим ЧС из-за пожара на складе с «детонацией взрывоопасных объектов» после атаки дронов
- Азия и мир, происшествия
- 12:53, 07 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА, сообщает губернатор области Александр Гусев.
По его словам, пока детонация взрывоопасных объектов продолжается.
В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.
Перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения.
На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.
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