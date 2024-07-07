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В Воронежской области РФ ввели режим ЧС из-за пожара на складе с «детонацией взрывоопасных объектов» после атаки дронов

CentralAsia (CA) -  Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА, сообщает губернатор области Александр Гусев.

По его словам, пока детонация взрывоопасных объектов продолжается.

В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения.

На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.

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