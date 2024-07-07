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Число жертв торнадо на востоке Китая возросло до 5 человек

CentralAsia (CA) -  Пять человек погибли в результате обрушения торнадо на город Хэцзе пров. Шаньдун /Восточный Китай/, сообщает «Синьхуа».

В пятницу днем торнадо бушевало на территории уездов Дунмин и Цзюаньчэн, административно подчиняющихся городу Хэцзе, в результате чего 88 человек получили травмы различной степени тяжести, и пятеро из них скончались, несмотря на усилия медиков, сообщили в городском управлении по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным статистическим данным, в результате торнадо было повреждено в общей сложности 2 820 построек и 48 ЛЭП. Кроме того, от разгула стихии пострадали 60 900 му /около 4 060 га/ сельскохозяйственных угодий.

После ремонтных работ, транспортное сообщение, связь, водо- и электроснабжение были в основном восстановлены. В настоящее время сотрудники местной поисково-спасательной службы проводят работы по эвакуации и переселению пострадавших, а специалисты - комплексную оценку ущерба.

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