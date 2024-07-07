По меньшей мере 14 человек погибли в Непале из-за наводнений и оползней после сильных ливней

// Narendra Ahrestha/EPA

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 14 человек погибли в результате проливных дождей, вызвавших внезапные наводнения и оползни в Непале, а спасательные бригады ищут девять пропавших без вести, сообщила полиция в воскресенье.

Как сообщает Al Jazeera, наводнения в соседних Индии и Бангладеш также нанесли значительный ущерб и затронули миллионы людей.

Люди погибли или пропали без вести во многих местах.

Муссонные дожди с июня по сентябрь ежегодно приводят к массовым смертям и разрушениям по всей Южной Азии, но в последние годы число наводнений и оползней со смертельным исходом увеличилось.

Эксперты говорят, что изменение климата и активизация дорожного строительства усугубляют проблему.

В некоторых районах Непала с четверга идут сильные дожди, что побудило власти Гималайской страны по борьбе со стихийными бедствиями предупредить о внезапных наводнениях на нескольких реках.

Поступили сообщения о наводнениях в нескольких низменных районах, граничащих с Индией.

В прошлом месяце в Непале в результате свирепых штормов, которые привели к оползням, ударам молний и наводнениям, погибли 14 человек.