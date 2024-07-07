ХАМАС ждет ответа Израиля на предложение о прекращении огня в Газе, - Reuters

CentralAsia (CA) - ХАМАС ждет ответа от Израиля на свое предложение о прекращении огня, заявили в воскресенье два чиновника из исламистской группировки, спустя пять дней после того, как она приняла ключевую часть американского плана, направленного на прекращение девятимесячной войны в Газе, сообщает Reuters.

Трехэтапный план для палестинского анклава был предложен в конце мая президентом США Джо Байденом при посредничестве Катара и Египта. Он направлен на прекращение войны и освобождение около 120 израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

Другой палестинский чиновник, осведомленный о ходе обсуждения вопроса о прекращении огня, сказал, что Израиль ведет переговоры с катарцами.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переговоры продолжатся на этой неделе, но не назвал никаких подробных сроков.

Движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, отказалось от ключевого требования, чтобы Израиль сначала взял на себя обязательства по постоянному прекращению огня, прежде чем подписывать соглашение. Вместо этого он заявил, что позволит переговорам достичь этого в течение шестинедельного первого этапа, сообщил Reuters в субботу источник в ХАМАС на условиях анонимности, поскольку переговоры носят частный характер. Палестинский чиновник, близкий к мирным усилиям, сказал, что предложение может привести к рамочному соглашению, если оно будет принято Израилем и положит конец войне.

Конфликт разгорелся девять месяцев назад, 7 октября, когда боевики под руководством ХАМАС атаковали юг Израиля из сектора Газа, убив 1200 человек и захватив около 250 заложников в результате нападения на Израиль.

Более 38 тыс. палестинцев погибли в результате военного наступления Израиля, по данным медицинских работников Газы, а прибрежный анклав в основном превратился в руины.

Агентство ООН по делам палестинцев, БАПОР, назвало ситуацию все более трагичной, написав в сообщении на сайте X: «Семьи продолжают сталкиваться с вынужденным перемещением, массовыми разрушениями и постоянным страхом. Не хватает предметов первой необходимости, жара невыносима, распространяются болезни».