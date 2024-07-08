Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай переизбран премьер-министром Монголии

CentralAsia (MNG) - Действующий премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай был переизбран на новый срок в пятницу после того, как его правящая Монгольская народная партия получила незначительное большинство на очередных парламентских выборах, состоявшихся 28 июня.

Кандидатура Оюун-Эрдэнэ была одобрена более чем 99 процентами голосов в 126-местном парламенте страны.

Теперь ему предстоит организовать свой новый кабинет министров.

Основные моменты выступления на первом пленарном заседании нового созыва Великого Государственного Хурала:

«Дорогие монголы!

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Вас, граждан демократической Монголии, за реализацию своих прав, выполнение своих обязанностей и активное участие в выборах!

В состав этого парламента вошли представители многих партий, и впервые были избраны 32 женщины-депутата, что составляет 25 процентов от общего числа членов, что превосходит средние показатели азиатского континента.

Также у нас представлено большое количество инженеров, ученых, преподавателей университетов, профессиональных экспертов, врачей, граждан с ограниченными возможностями, представителей монголов, проживающих за рубежом, организаций общественного согласия, Торгово-промышленной палаты, Монгольского профсоюза, медиаиндустрии и СМИ, которая является "четвертой властью"

В этот парламент было избрано 81 новых членов парламента, что составляет 64% от общего числа депутатов.

Сегодня народ Монголии сделал этот выбор, потому что хочет вернуть демократию к ее первоначальным ценностям и полностью уничтожить систему коррупции...».

источник: middleasiannews.com

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