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ЦБ Монголии решил сохранить ключевую ставку на уровне 11%

CentralAsia (MNG) -  МонголБанк (ЦБ Монголии) решил сохранить ключевую ставку на уровне 11 проц. Об этом в воскресенье сообщили местные СМИ, ссылаясь на данные регулятора по итогам заседания Совета по монетарной политике.

«Соответствующее решение было принято с учетом рисков и перспектив внешней и внутренней среды и стабилизации инфляции до целевого уровня», — говорится в официальном сообщении.

В мае текущего года ЦБ Монголии снизил ключевую ставку с 12 до 11% годовых для того, чтобы способствовать продолжению восстановления монгольской экономики в среднесрочной перспективе и укреплению национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

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