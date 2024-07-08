Новая книга: Иран под властью монголов

CentralAsia (MNG) - Ильханидские администраторы и персидская знать в Фарсе

Каковы были последствия монгольского правления в Иране? В этой книге основное внимание уделяется Ширазу и провинции Фарс и представлена ​​подробная политическая, социальная и экономическая история правления Ильханидов от первого монгольского вторжения в 1220 году до конца династии Инджуидов в 1357 году.

Используя обширную коллекцию источников, автор книги Дениз Эгль (Denise Aigle) сочетает местные и глобальные подходы для интеграции истории провинции во всю административную систему.

Центральным является тезис о том, что монгольское правление вызвало разрыв традиционных административных моделей. Была создана двойная административная система, состоящая из монгольского и местного персидского персонала, управляемого двором.

Анализируя судьбу каждого последующего правителя, ее исследование показывает, что неудачи отдельных правителей, а также интриги со стороны персидской знати были основными причинами экономического упадка Шираза и Фарса под властью монголов по сравнению с более успешной соседней провинцией Кирман.

Книга «Иран под властью монголов» представляет собой жизненно важный вклад в наше понимание последствий монгольского правления в Иране.

источник: middleasiannews.com

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