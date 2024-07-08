Лучший роман ХХ века Монголии издан на французском языке

CentralAsia (MNG) - Лучшее произведение ХХ века, роман Лодойдамба Чадраабала «Прозрачный Тамир» переведен на французский язык и официально продан публике.

Роман «Тунгалаг Тамир» был переведен Тифене Канн (Typhaine Cann), франко-монгольским исследователем и докторантом, и в настоящее время она переводит на французский язык книгу Ринчена Бямбы «Луч рассвета».

Роман «Прозрачный Тамир» сыграл выдающуюся роль в развитии романного жанра 50-60-х годов. В этом большом эпическом полотне впечатляюще воссозданы революционные события 1921 года, рождение нового человека, который под влиянием революции обрел революционное самосознание.

Также этот роман, признанный в Монголии лучшим романом ХХ в., занимает достойное место в кинематографе и пользуется необычайной популярностью среди читателей. Он вобрал в себя общественный строй, жизнь и чаяния монгольского народа, начиная с 1914 по 1921 гг. Автор делает попытку проанализировать значимость, влияние, место и роль романа в культурах Монголии и Китая. «Прозрачный Тамир» оказал заметное влияние на культурную жизнь Внутренней Монголии, что повлекло за собой бурное развитие литературы в данном регионе.

Безмолвный свидетель событий романа — Тамир, катящий свои светлые воды по широкой плодородной долине. Особенно красива Тамирская долина осенью, когда от легкого ветерка золотом отливают высокие травы, с шепотом падают на землю красные листья осин. И эта красота резко контрастирует с трагической судьбой монгольских женщин, тяжелой жизнью простых аратов

Лодойдамба Чадраабал сумел своим произведением поднять монгольский роман до высокого уровня реалистического познания истории и современности, оказать заметное влияние на дальнейшее развитие монгольской прозы.

источник: middleasiannews.com

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