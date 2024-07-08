Бурятские пограничники изъяли трепанги у гражданина Монголии на 28 миллионов рублей

CentralAsia (MNG) - В Бурятии пограничники пресекли попытку незаконного вывоза в Монголию крупной партии морских биоресурсов.

«В пункте пропуска Кяхта в ходе осмотра двух легковых автомобилей под управлением гражданам Монголии обнаружено сокрытие в жестяных банках 9,5 тысяч особей трепанга в сушенном виде. При проведении дальнейших мероприятий в одном из складов Кяхты обнаружены ещё 117 тысяч особей трепанга, подготовленных к вывозу с территории России. Общий вес изъятой продукции составил более 360 кг оценочной стоимостью свыше 28 млн рублей», – рассказали в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Бурятия.

Трепанг – беспозвоночное морское животное из типа иглокожих, обитающее на Дальнем Востоке. Используется для приготовления морских салатов, как правило, в варёном виде. Экспортируется в сушёном виде. Имеет приятный, но специфичный вкус. Является деликатесом в японской, корейской, китайской кухнях.

источник: middleasiannews.com

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