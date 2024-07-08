Общий объем перевезенных грузов в первом полугодии 2024 года превысил показатель за весь 2022 год

CentralAsia (MNG) - В Минавтодортранспорте сообщили, что в первом полугодии 2024 года в сфере транспорта перевезено 62,3 млн тонн грузов, что превышает общий объем перевозок 2022 года.

По предварительным оценкам, до конца года будет перевезено около 120,5 млн тонн грузов. Это на 12,2 процента больше от общего объема перевозок в 2023 году.

Грузоперевозки автомобильным транспортом за первые шесть месяцев года достигли 41,4 миллиона тонн, к концу года планируется достичь 75 миллионов тонн. В первом полугодии железнодорожным транспортом перевезено 20,9 тонн грузов. К концу 2024 года, если целевой уровень будет достигнут и перевезено 45,5 миллиона тонн грузов, он увеличится примерно на 26 процентов по сравнению с 2023 годом.

Как сообщили в Министерстве дорожного и транспортного развития, воздушным транспортом планируется перевезти 2,2 миллиона пассажиров.

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